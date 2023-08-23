В Подмосковье построят кластер по переработке овощей и фруктов

В проект вложат свыше 200 млн рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 200 млн рублей вложит инвестор в строительство кластера по переработке овощей и фруктов в Луховицах, проект будет реализован к 2030 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Строительство кластера начнется уже в этом году. Объем инвестиций в проект составит 207,5 млн рублей. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2 500 тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объемы. Предприятие будет производить вареные овощи, соленья, натуральные соки, напитки на основе натурального сока, морсы и компоты", - привели в тексте слова зампреда правительства Георгия Филимонова.

В пресс-службе пояснили, что проект реализует ООО "Агрофабрика Натурово". Проект по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий будет реализован в поселке Фруктовая городского округа Луховицы. Завершат строительство кластера к 2030 году, на предприятии будет организовано около 100 рабочих мест. Планируется, что готовая продукция будет поставляться в регионы России.