Red Wings планирует запустить рейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку до конца 2023 года

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что ведутся переговоры с туроператорами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы из Екатеринбурга в аэропорт Маттала на Шри-Ланке в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания Red Wings планирует программу для запуска рейсов на Шри-Ланку (Маттала) для уральцев в четвертом квартале этого года. В настоящее время идут переговоры с туроператорами", - сказали в пресс-службе.

По данным с сайта аэропорта Кольцово, сейчас авиасообщение по данному направлению отсутствует.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Жуковский, Кольцово, Баландино в Челябинске и аэропорт Махачкалы.