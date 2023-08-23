Посол РФ: для возобновления зерновой сделки Запад должен выполнить свои обязательства

Дмитрий Любинский считает, что возобновление зернового соглашения все еще возможно

ВЕНА, 23 августа. /ТАСС/. Зерновую сделку можно возродить, если Запад выполнит свои обязательства в соответствии с Меморандумом Россия - ООН. Такое мнение выразил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в авторской статье для газеты Kronen Zeitung.

По мнению дипломата, возобновление зернового соглашения, заключенного Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций (ООН), все еще возможно. Для этого потребуется политическая воля западных стран "для реализации положений Меморандума Россия - ООН". Речь идет о возвращении Россельхозбанка в систему SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, восстановлении транспортной логистики и страхования, а также о возврата России доступа к своим денежным активам, пишет Любинский.

Он подчеркнул, что "ни одна из пяти системных задач" черноморского соглашения до сих пор не была выполнена. В частности, украинская сторона "по принципу "нет трубопровода, нет проблемы" взорвала аммиакопровод "Тольятти - Одесса", ремонт которого был частью договоренностей. По словам посла, реализованные в рамках соглашения гуманитарный коридор и движение судов были использованы Украиной "для атак на российские гражданские и инфраструктурные объекты" на полуострове Крым. Москва не допустит, чтобы Киев получил "карт-бланш на проведение новых терактов в Черноморском регионе" под прикрытием обеспечения логистики по зерновой сделке, добавил он.

Россия 17 июля отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Позднее Минобороны РФ заявило, что Москва с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.