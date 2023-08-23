В Британии индекс производственной активности снизился впервые с начала года

На этом фоне курс фунта стерлингов опустился на 0,8% по отношению к доллару

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Производственная активность в Великобритании снизилась в августе на фоне роста ставки Банка Англии и более высокой стоимости заемных средств. Об этом свидетельствует композитный индекс деловой активности PMI, опубликованный Британским королевским институтом закупок и поставок.

Индекс, который показывает уровень активности по закупкам в промышленном секторе, снизился до показателя 47,9 в августе, впервые с начала года опустившись ниже значения 50. Для сравнения: в июле он составлял 50,8. Индекс менее 50 указывает на снижение деловой активности, выше 50 - на ее повышение.

На этом фоне курс фунта стерлингов опустился на 0,8% по отношению к доллару и сейчас торгуется на уровне $1,2631 за £1.

Газета Financial Times приводит мнение экономиста консалтинговой компании Capital Economics, который считает, что снижение PMI демонстрирует, что "более высокие ставки работают" и что ВВП страны скоро начнет снижаться, что вызовет "мягкую рецессию".

В начале августа регулятор повысил ставку в 14-й раз подряд, на 25 базисных пунктов (б. п.), до 5,25% годовых. Следующее заседание Банка Англии намечено на 21 сентября. Инфляция - один из важнейших показателей, которые Банк Англии принимает в расчет при корректировке ключевой ставки. В июле этого года она снизилась до 6,8% в годовом исчислении, однако это все равно далеко от целевого показателя Банка Англии 2%. По оценкам регулятора, годовой рост цен должен выйти на целевой показатель лишь ко второму кварталу 2025 года.