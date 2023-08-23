Калининградские многодетные малообеспеченные семьи получили по 5 тыс. рублей к 1 сентября

Всего на эти цели в бюджете региона предусмотрели 30,2 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Единоразовую выплату в 5 тыс. рублей на подготовку к школе получили многодетные семьи с невысоким доходом в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Дополнительная мера социальной поддержки, введенная в этом году по инициативе губернатора Антона Алиханова, назначена в беззаявительном порядке. Средства в размере 5 тыс. рублей перечислены на каждого ребенка 6-18 лет в многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Возраст ребенка определяется на 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мера социальной поддержки доступна жителям Калининградской области с тремя и более несовершеннолетними детьми, получающим ежемесячную денежную выплату многодетной семьи. Меру соцподдержки можно получить до конца 2023 года, если оформить ее не позднее 30 ноября. В областном бюджете 2023 года на предоставление выплаты предусмотрели 30,2 млн рублей, уточнили в пресс-службе.