На Запорожье сообщили об одобрении Путиным концепции 10-летней программы развития региона

По словам врио губернатора Евгения Балицкого, "министерства сейчас проходят апробацию"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий по итогам состоявшейся в ночь на среду встречи с главой государства.

"Я бы мог сейчас достаточно объемно рассказать о программе, которую я привез, программе развития на 10 лет Запорожской области. Программы, которую мы согласовываем сейчас с министерствами, соответственно, с президентом. Концепцию программы мы утвердили, президент подписал концепт этой программы развития нашей области", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Все министерства сейчас проходят апробацию <...>. Программа должна быть согласована, поэтому ряд министров защищают свои бюджеты, защищают свои статьи и свои профильные направления", - добавил Балицкий.