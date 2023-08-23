Сбер проведет конференцию для IT-сообщества SmartDev

Мероприятие будет состоять из шести треков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк в сентябре проведет крупнейшую технологическую конференцию для IT-сообщества SmartDev, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбер выступит организатором технологической конференции SmartDev 2023 для разработчиков, инженеров, аналитиков и других представителей техносообщества, которая пройдет 21 сентября в московском кинотеатре "Октябрь", - отмечается в сообщении.

Планируется, что в конференции примут участие инженеры и разработчики из Сбера, VK, "Яндекса", Kaspersky и других крупных российских и международных компаний, чтобы обменяться опытом создания лучших технологических решений.

Мероприятие будет состоять из шести треков: машинное обучение и искусственный интеллект, архитектура, методология и инструменты разработки программного обеспечения, технологии хранения больших данных, безопасность, а также стратегия и инновации.

"Первая технологическая конференция для разработчиков и инженеров SmartDev состоялась в 2021 году. За два года мы продвинулись далеко вперед, разработали новые высокотехнологичные и эффективные решения для разработчиков, в том числе в самой передовой области машинного обучения и искусственного интеллекта. В этом году мы перезапускаем наше мероприятие, чтобы сделать его ключевой экспертной площадкой для взаимодействия и обмена опытом между разработчиками и бизнесом", - отметил старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев.

Также участники конференции смогут задать вопросы создателям проектов Сбера - сервиса GigaChat и нейросети Kandinsky, - и впервые в России услышать выступление генерального директора Gitee, китайского аналога GitHub. Кроме того, Сбер анонсирует планы развития существующих технологических сервисов и запуска новых.