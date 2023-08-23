ЮАР изучает опыт РФ в сфере угольных электростанций

По этой теме ведутся переговоры, заявил министр в канцелярии президента республики Кгосиентшо Рамокгопа

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Российские угольные электростанции крайне эффективны, ЮАР может многому научиться у РФ в этой сфере, по этой теме ведутся переговоры. Об этом заявил министр в канцелярии президента ЮАР, ответственный за электроэнергетику, Кгосиентшо Рамокгопа.

"В России эксплуатируются одни из самых старых угольных электростанций. Они работают и сегодня, причем на оптимальной мощности, близкой к проектной. Коэффициент готовности энергии исключительно высок. Он составляет порядка 60 процентов. Так что мы можем многому научиться у России", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Рамокгопы, российская делегация подняла тему сотрудничества в сфере угольной энергетики в ходе переговоров на полях саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). "В ходе взаимодействия с российской стороной мы стараемся понять, каким образом РФ удалось продлить срок службы этих объектов без увеличения уровня выбросов, а также без использования других источников топлива", - указал он.