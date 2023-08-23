Канада вводит новые санкции против четырех лиц и 29 организаций из России

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, не уточнив, против кого именно вводятся санкции

ОТТАВА, 23 августа. /ТАСС/. Канада вводит санкции против четырех лиц и 29 организаций из России, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая по видеосвязи на украинском форуме "Крымская платформа".

"Канада объявляет новые санкции в отношении четырех лиц и 29 организаций, относящихся к российским вооруженным силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам", - сказал он.

Трюдо не уточнил, против кого именно вводятся санкции. Как ожидается, конкретная информация будет опубликована позднее.

Украина и страны Запада отказались признать результаты проведенного в 2014 году в соответствии с международными нормами референдума о воссоединении Крыма с Россией и начали кампанию по его международной дискредитации. Помимо введенных санкций против самой России, а также компаний, ведущих дела с Крымом, и лиц, его посещающих, они организовали ежегодный форум "Крымская платформа" для "координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первый форум прошел 23 августа 2021 года в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициированную Украиной встречу шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти.