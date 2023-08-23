23 августа, 14:10,
обновлено 23 августа, 14:20

Инфляционные ожидания населения в августе выросли на 0,4 п. п.

По данным ЦБ РФ, этот показатель составил 11,5%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в августе выросли на 0,4 п. п. и составили 11,5%, следует из материалов ЦБ РФ.

"По данным опроса ООО "инФОМ", в августе 2023 года медианная оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте составила 11,5% (+0,4 п. п. к июлю, +1,0 п. п. к среднему за II квартал 2023 года). На фоне ослабления рубля увеличились ожидания у респондентов как со сбережениями, так и без них. У подгруппы со сбережениями медиана инфляционных ожиданий в августе составила 10,4% (+0,2 п. п. к июлю)", - сообщил регулятор.

Банк России отмечает, что ценовые ожидания предприятий возросли до максимума с мая 2022 года. "Профессиональные аналитики в июле также повысили свои прогнозы на 2023 и 2024 годы. Рост инфляционных ожиданий связан с динамикой как фактической инфляции, так и валютного курса", - отмечает ЦБ. Регулятор указывает, что его политика направлена на снижение инфляционных ожиданий и возвращение инфляции к цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. 

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