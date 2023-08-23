В Москве в финал премии "Лучший промышленный дизайн России" вышли 70 проектов

Всего было зарегистрировано свыше 500 заявок из 36 регионов России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 70 проектов вышли в финал премии "Лучший промышленный дизайн" в Москве, всего было зарегистрировано свыше 500 заявок из 36 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об учреждении в столице премии "Лучший промышленный дизайн России". Ее цель - популяризировать промдизайн среди предприятий страны, стимулировать его развитие, а также выявить достижения в этой области.

"Из 500 заявок мы отобрали 70, которые вошли в шорт-лист. Кроме того, на прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тыс. человек. Все итоги будут подведены 28 августа", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Владислава Овчинского.

Он добавил, что среди заявок - проекты из различных областей. Это и медицинская техника - Центр промышленного дизайна АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова представил прибор для проведения неинвазивной дыхательной терапии новорожденных. Или, например, первый в России низкопольный электробус малого класса от ПАО "ГАЗ".

Среди московских разработок - лазерный станок от резидента ОЭЗ "Технополис Москва" компании "Лассард", который применяется в телекоммуникациях, нефтегазовом комплексе, а также для создания деталей и компонентов автомобилей, самолетов и общественного транспорта. "Также представлен необычный дизайн-проект из Санкт-Петербурга: там разработали специализированную коляску для маломобильных собак, которая позволит им более комфортно передвигаться", - добавили в пресс-службе.

В рамках конкурса специалисты оценивали мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в двух номинациях: "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип".