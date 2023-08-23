В Запорожской области более 50 компаний подали инвестдекларации на статус резидента СЭЗ

К концу года правительство региона ожидает увеличения числа резидентов до 300

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Более 50 компаний, претендующих на статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области, подали инвестиционные декларации для рассмотрения властями региона. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"У нас в настоящее время на рассмотрении находятся более 50 инвестиционных деклараций. Мы до конца года существенно нарастим объем и рассчитываем, что порядка 300 резидентов СЭЗ в Запорожской области у нас появится", - сказал Козенко. Он добавил, что власти ожидают, что за год работы СЭЗ их количество достигнет 500.

В понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что машиностроительное предприятие стало первой компанией из Мелитополя, внесенной в единый реестр участников свободной экономической зоны новых регионов России.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, и этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.