"ЭР-Телеком" направит на выплату дивидендов более 1 млрд рублей

Чистая прибыль холдинга по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год составила 265,9 млн рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акционер телекоммуникационного холдинга "ЭР-Телеком" принял решение направить на выплату дивидендов нераспределенную чистую прибыль прошлых лет в размере более 1 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

"В соответствии с пунктом 11.2.10 устава общества на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по состоянию на 30.06.2023 направить на выплату дивидендов нераспределенную чистую прибыль прошлых лет в размере 1 000 000 261 рубль 26 копеек", - сказано в материалах.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 2 сентября 2023 года.

Чистая прибыль "ЭР-Телеком" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год упала в 26 раз и составила 265,9 млн рублей.

"ЭР-Телеком" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). Пермская финансово-производственная группа владеет 95% акций компании.