Глава Кемеровской области дал старт новому инвестпроекту по добыче угля

По словам Сергея Цивилева, объем вложений в его реализацию составит более 13 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 23 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт новому инвестиционному проекту по добыче угля в Междуреченске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сергей Цивилев дал старт новому инвестпроекту в сфере добычи угля. В соответствии с инвестпроектом "Распадский-4" к 2027 году планируется построить комплекс зданий и сооружений, а также более 20 км необходимых подземных горных выработок для отработки пластов с запасами угля свыше 60 млн тонн. Планируемый срок добычи угля на участке - более 20 лет", - рассказали в пресс-службе.

Проект предполагает строительство угольного блока на шахте "Распадская" в Междуреченске. 23 августа объект посетили губернатор Цивилев и глава департамента угольной промышленности Министерства энергетики России Петр Бобылев.

Реализация инвестпроекта в Междуреченске расширяет возможности угольщиков в области производительности подземных работ, позволит повысить безопасность и сократить время на логистику, рассказал во время визита Цивилев, слова которого приводит пресс-служба.

"Инвестиции составят более 13 млрд рублей. Проект подразумевает использование современного горно-шахтного оборудования и новейших цифровых решений. Кроме того, экополигон позволит выполнять работы по восстановлению нарушенных земель, что значительно улучшит экологическую ситуацию в муниципалитете и даст возможность дальнейшего использования земель, в том числе в сельском и лесном хозяйстве", - отметил Цивилев.

Проект "Распадский-4" реализуется совместно с китайскими партнерами, говорится в сообщении. При разработке проекта учтен лучший мировой опыт организации подобных производств, специалисты из Кузбасса посетили крупнейшие шахты Китая, отмечают в пресс-службе.