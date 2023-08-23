Тульский агропроект по бесконтактному взвешиванию животных намерены тиражировать в БРИКС

По словам члена Президиума российского отделения Женского делового альянса БРИКС Кристины Романовской, технология снизит себестоимость продукции

ТАСС, 23 августа. Стартап на основе искусственного интеллекта "Лазаревское Тех" по бесконтактному взвешиванию животных, разработанный экспертами племенного хозяйства "Лазаревское" в Тульской области, намерены масштабировать на страны БРИКС в 2024-2025 годах, сообщила ТАСС собственник и генеральный директор "Лазаревского", член Президиума российского отделения Женского делового альянса БРИКС Кристина Романовская.

"В рамках конференции ЖДА БРИКС - Африка я анонсировала наш стартап "Лазаревское Тех" и проект по неинвазивному бесконтактному взвешиванию животных с помощью умных камер. По нашим подсчетам, внедрение технологии на основе искусственного интеллекта даст только нашему предприятию ежегодную экономию до 49,9 млн рублей и снизит себестоимость продукции до 5%. На тиражную мощность проект планируется вывести в 2024-2025 годах как в России, так и в странах БРИКС", - сказала Романовская.

По ее словам, коллеги и партнеры предприятия по альянсу БРИКС выразили свою заинтересованность. "Технология для мира, действительно, уникальная и открывает новые перспективы в развитии животноводства в наших по большей части аграрных странах", - подчеркнула директор "Лазаревского".

Она отметила, что государства должны поддерживать сельхозпроизводителей, которые внедряют экологически чистые технологии производства. "Использовать экологически безопасные технологии и идти по пути устойчивого развития очень трудоемко и энергозатратно для бизнеса. Эффективное и быстрое развитие сельского хозяйства возможно, если государство разделяет ответственность с сельхозпроизводителями. Для укрепления продовольственной безопасности нужно вкладываться в новые технологии, экологически безопасные подходы для растениеводства и животноводства", - пояснила Романовская.

Племенное хозяйство "Лазаревское" находится в 50 км от Тулы, является одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. В его структуру входит свиноводческий комплекс на 55 тыс. голов, мясоперерабатывающий комбинат производительностью около 3,5 тыс. тонн продукции в год, цех по выпуску комбикормов, около 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В хозяйстве трудятся более 850 человек.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Российскую делегацию на мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров, президент России Владимир Путин принял в нем участие в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности зафиксируют в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.