Тульский агропроект по бесконтактному взвешиванию животных намерены тиражировать в БРИКС

ТАСС, 23 августа. Стартап на основе искусственного интеллекта "Лазаревское Тех" по бесконтактному взвешиванию животных, разработанный экспертами племенного хозяйства "Лазаревское" в Тульской области, намерены масштабировать на страны БРИКС в 2024-2025 годах, сообщила ТАСС собственник и генеральный директор "Лазаревского", член Президиума российского отделения Женского делового альянса БРИКС Кристина Романовская.
"В рамках конференции ЖДА БРИКС - Африка я анонсировала наш стартап "Лазаревское Тех" и проект по неинвазивному бесконтактному взвешиванию животных с помощью умных камер. По нашим подсчетам, внедрение технологии на основе искусственного интеллекта даст только нашему предприятию ежегодную экономию до 49,9 млн рублей и снизит себестоимость продукции до 5%. На тиражную мощность проект планируется вывести в 2024-2025 годах как в России, так и в странах БРИКС", - сказала Романовская.
По ее словам, коллеги и партнеры предприятия по альянсу БРИКС выразили свою заинтересованность. "Технология для мира, действительно, уникальная и открывает новые перспективы в развитии животноводства в наших по большей части аграрных странах", - подчеркнула директор "Лазаревского".
Она отметила, что государства должны поддерживать сельхозпроизводителей, которые внедряют экологически чистые технологии производства. "Использовать экологически безопасные технологии и идти по пути устойчивого развития очень трудоемко и энергозатратно для бизнеса. Эффективное и быстрое развитие сельского хозяйства возможно, если государство разделяет ответственность с сельхозпроизводителями. Для укрепления продовольственной безопасности нужно вкладываться в новые технологии, экологически безопасные подходы для растениеводства и животноводства", - пояснила Романовская.
Племенное хозяйство "Лазаревское" находится в 50 км от Тулы, является одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. В его структуру входит свиноводческий комплекс на 55 тыс. голов, мясоперерабатывающий комбинат производительностью около 3,5 тыс. тонн продукции в год, цех по выпуску комбикормов, около 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В хозяйстве трудятся более 850 человек.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Российскую делегацию на мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров, президент России Владимир Путин принял в нем участие в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности зафиксируют в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.