Как сообщило Минэнерго страны, на 18 августа они составили 433,5 млн баррелей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 6,1 млн баррелей и на 18 августа составили 433,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 17:34 мск, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 1,23% - до $82,86 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2023 года снижается до $78,62 за баррель (-1,49%).