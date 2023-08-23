Росатом более чем в два раза нарастит мощность по выпуску автокатализаторов с 2025 года

Она достигнет 2,5 млн штук в год

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Топливный дивизион госкорпорации "Росатом", компания ТВЭЛ, планирует с 2025 года нарастить на своем дочернем предприятии "Экоальянс" в городе Новоуральске Свердловской области производственные мощности по выпуску автомобильных катализаторов - устройств для очистки выхлопных газов и сокращения вредных выбросов, более чем в два раза, до 2,5 млн штук в год. Об этом сообщил в среду журналистам генеральный директор "Экоальянса" Тарас Пекарский.

"К 2025 году у нас планируется запуск еще одной линии по производству автокатализаторов. Суммарная производительность обеих линий будет порядка 2,5 млн изделий в год", - рассказал Пекарский.

Мощность единственной на сегодняшний день линии по производству автокатализаторов превышает 1 млн штук в год, однако она загружена не полностью. Гендиректор напомнил, что оборудование часто имеет резервы роста - к тому же, отечественный автопром в минувшем году испытывал сложности по причине антироссийских санкций, и выпуск многих машин сократился, решаются же эти проблемы постепенно. В 2023 году компания планирует выпуск до 470 тыс. автокатализаторов, в том числе 400 тыс. для "АвтоВАЗа". В ближайших планах - сотрудничество с Haval и "Москвичом".

По словам гендиректора, "Экоальянс" в 2023 году производит около 79% всех автокатализаторов в РФ. Еще 21% пока поступает по импорту. Пекарский выразил прогноз, что в России, при всех сложностях для автопрома, все же будет принят экологический стандарт "Евро-6", что потребует выпускать в два раза больше катализаторов, чем самих машин.

Планами роста поделился также директор другой дочерней компании ТВЭЛ, владимирской "Точмаш-авто", Кирилл Данилов. Этот завод производит подрулевые переключатели для всей колесной техники, сцепные устройства, различные датчики температуры и так далее, занимая более 70% отечественного рынка. В этом году компания увеличила производство на 30% по объему, и в 2024 году ожидает еще порядка 25-30%.

"С 2025 года планируется производить новые подрулевые переключатели, многофункциональные токопередающие устройства, кнопки багажника, датчики положения педалей сцепления и тормоза. По выручке мы прирастем в 2,5 раза", - рассказал Данилов.