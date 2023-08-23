В Подмосковье появится новый производственный комплекс по выпуску резиновой крошки

Площадь всего комплекса, где создадут 50 новых рабочих мест, составит порядка 4,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Производственно-складской комплекс, где будут выпускать резиновый порошок, планирует построить компания "Дмитровский завод РТИ" в Московской области. Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит увеличить нынешние мощности в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания "Дмитровский завод РТИ" начала строительство нового производственно-складского комплекса на участке, ранее предоставленном ей без проведения торгов. В этот проект, реализуемый в рамках расширения действующего производства, компания инвестирует 114 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что компания занимается утилизацией автомобильных шин и бытовой техники, утративших свои потребительские свойства. Материалы для производства поступают на предприятие из 26 субъектов РФ.

"В новом производственно-складском комплексе будут выпускать резиновый порошок. Площадь всего комплекса, где создадут 50 новых рабочих мест, составит порядка 4,5 тыс. кв. м. Помимо строительства нового производственного объекта проект компании предполагает его оснащение необходимым оборудованием, создание инженерных коммуникаций и приобретение транспорта. Общий объем инвестиций - порядка 500 млн рублей. Новое производство планируют запустить уже в конце следующего года", - привели в пресс-службе слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта компании оказали специалисты Корпорации развития Московской области. "На предприятии перерабатывают все виды шин - от велосипедных до крупногабаритных, диаметром более 3 м. Сейчас производственные мощности "Дмитровского завода РТИ" позволяют перерабатывать 20 тонн шин в час. Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит увеличить мощности в два раза", - процитировали в пресс-службе гендиректора Корпорации развития региона Владимира Слипенькина.