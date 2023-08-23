В ДНР намерены достичь среднего в РФ уровня цен на продукты за счет модернизации отрасли

Врио главы региона Денис Пушилин заявил о планах втрое увеличить ВРП к 2030 году

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены провести глубокую модернизацию предприятий агропромышленного комплекса, что позволит достичь среднероссийского уровня цен на продукты питания. Об этом на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Именно по причине отсталых технологий наша продукция имеет высокую себестоимость. Поэтому следующая жизненно важная задача - глубокая модернизация предприятий отрасли. Но зато, проведя ее, <...> цены на продукты питания, производимые в ДНР, будет не выше, чем в других регионах России", - сказал Пушилин.

В начале февраля врио главы ДНР заявил, что цены на продукты в местных магазинах "оставляют желать лучшего", и отметил среди проблем ретейлеров кадровый голод, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Он заявил, что власти помогут снизить цены на продукты. После в июне Пушилин сообщил, что цены остаются слишком высокими на несколько видов продуктов, в том числе на мясо, овощи и молочку, и поручил председателю правительства региона Евгению Солнцеву доложить о мерах решения проблемы.

Также ранее врио главы региона неоднократно заявлял, что цены должны выйти на уровень Ростовской области.

Кроме этого, Пушилин остановился на планах втрое увеличить валовый региональный продукт к 2030 году. "Возможности для развития есть, мы с уверенностью отвечаем - возродим нашу экономику. Главный показатель - валовый региональный продукт - в прошлом году составлял 158 млрд рублей, к 2025 году мы планируем нарастить его на 75%, а к 2030 году - в три с половиной раза. Таким образом, прежде всего, благодаря росту инвестиций в основной капитал", - сказал Пушилин.