Пушилин заявил, что на берегу Азовского моря в ДНР создадут IT-парк

Проект предусматривает трудоустройство местных специалистов и программистов из других регионов России

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. IT-парк появится на берегу Азовского моря. Проект предусматривает трудоустройство как местных специалистов, так и программистов из других регионов России. Об этом на первой конференции регионального отделения партии "Единая Россия" сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Наша приоритетная ставка - на развитие новых технологий, в том числе информационных. Донбасс был важным центром IT-индустрии, а наши программисты, дизайнеры, специалисты по информационным технологиям всегда были лучшими из лучших. Вернуть лидирующие роли - наша важнейшая задача. Поэтому мы планируем создание на берегу Азовского моря IT-парка со всей инфраструктурой для жизни, работы и досуга специалистов по информационным технологиям", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что проект предусматривает трудоустройство как местных специалистов, так и программистов из других регионов России.