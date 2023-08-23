Пушилин заявил, что объем добычи угля в ДНР к 2030 году возрастет в четверо

Они достигнут 12 млн тонн, сообщил врио главы ДНР

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Объем добычи угля в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2030 году увеличится в четыре раза. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на первой конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

"Угольная отрасль - наше богатство. Сейчас ведем переговоры с инвестором. Мы планируем, что к 2030 году объемы добычи угля превысят 12 млн тонн (в настоящее время добыча на уровне порядка 3 млн тонн - прим. ТАСС)", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что занятость в угольной сфере достигнет параметров 2013 года, а заработная плата будет не меньше, а зачастую и больше среднероссийских показателей.

Пушилин также подчеркнул, что уголь пойдет на экспорт.

По данным Министерства угля и энергетики ДНР, в 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн угля, в течение года планируется ввести семь новых очистных забоев. За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционирует пять государственных унитарных предприятий, в состав которых входит 16 шахт. Угледобычу осуществляют девять из них.