В ДНР намерены восстановить железнодорожное сообщение с соседними регионами к 2025 году

В планах властей республики полноценное возобновление и морских перевозок, отметил врио главы региона Денис Пушилин

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики намерены к 2025 году полностью восстановить железнодорожное сообщение с соседними регионами. Об этом на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"С уверенностью можно сказать, что к 2025 году полностью восстановится железнодорожное сообщение с соседними регионами России, а затем и с Республикой Крым", - сказал Пушилин.

Как отметил врио главы региона, восстановление железнодорожного сообщения не только решит многие логистические проблемы, но и обеспечит занятость тысяч железнодорожников и работников обслуживающих предприятий. "Это - развитие городов, где находятся узловые станции, - Дебальцево, Волноваха, Иловайск, Ясиноватая", - отметил Пушилин.

В планах властей республики полноценное возобновление и морских перевозок. "Мариупольский порт уже работает, его инфраструктура восстановится. Мы считаем, что вполне реально решить задачу полного возобновления не только морских грузоперевозок, но и пассажирских", - сказал Пушилин, добавив, что в ближайшие несколько лет также будут восстановлены аэропорты в Мариуполе и Донецке.

Постоянное железнодорожное сообщение Донецкой и Луганской народных республик с Ростовской областью было прервано в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе.