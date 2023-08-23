Производитель лекарственных препаратов получил льготный заем от ФРП Подмосковья

Заемные средства будут вложены в приобретение технологического оборудования и запуск серийного производства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Компания "Аргументум Фарма" получила льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области на реализацию проекта по созданию высокотехнологичного производства лекарственных средств в городском округе Дубна. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Фармацевтическая компания планирует начать производство стерильных препаратов. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 1,5 млрд рублей. Площадь нового производства составит почти 8 тыс. кв. м. Заемные средства будут вложены в приобретение технологического оборудования и запуск серийного производства. На данный момент компания находится в активной фазе строительства. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Благодаря реализации проекта на предприятии будут созданы более 100 рабочих мест", - привели в пресс-службе слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Там пояснили, что соглашение о создании на территории особой экономической зоны "Дубна" современного высокотехнологичного производства лекарственных средств было заключено между компанией и правительством региона в рамках прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что компания займется разработкой и производством уникальных жидких лекарственных форм, в том числе и гормональных препаратов, а также лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП. Это препараты, которые предназначены для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также на предприятии займутся производством препаратов предназначенных для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

В пресс-службе рассказали, что на первом этапе компания сможет выпускать около 600 тыс. упаковок лекарственных средств в год, и многие из них будут замещать импортные аналоги.