Мэр Львова заявил, что город зимой может остаться без электроэнергии

Андрей Садовый сообщил, что запас прочности энергетической системы сильно снизился

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Город Львов на западе Украины зимой может остаться без электроэнергии на месяц или два. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам", - приводит его слова издание "Страна".

Мэр добавил, что запас прочности энергетической системы сильно снизился.

Ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Кудрицкий уточнил, что разрушено от трети до половины украинской энергосистемы, включая объекты компании, генерации и распределительные сети. Украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. При этом в офисе президента страны признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлогодней. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.