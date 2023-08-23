В ЕИБ заявили, что западные страны рискуют потерять доверие Глобального Юга

Во избежание этого сценария Западу необходимо нарастить объемы предоставляемой помощи, заявил президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Страны Глобального Юга могут потерять доверие к западным государствам в связи с активизацией в регионе таких игроков, как Китай. Во избежание этого сценария Западу необходимо нарастить объемы предоставляемой помощи, заявил в интервью агентству Reuters президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер.

По его мнению, саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который проходит на этой неделе, и создание Нового банка развития как альтернативы западному кредитованию подчеркнули необходимость значительного увеличения финансовой помощи Глобальному Югу со стороны западных стран.

"Должен вызвать обеспокоенность тот факт, что растущее количество небольших развивающихся стран, особенно в Африке, обращаются за поддержкой к таким странам, как Китай, и другим государствам с формирующимся рынком, а не к традиционным западным институтам", - заявил глава ЕИБ.

Как отметил Хойер, переориентация стран Глобального Юга на сотрудничество с БРИКС обусловлена тем, что западные государства не оказали им поддержки во время пандемии COVID-19, а также в вопросах погашения долгов, цен на энергоносители и изменений климата. "Если мы не предложим подлинное партнерство и более убедительные способы решения проблем Глобального Юга <...>, нас ждут неприятности", - отметил президент ЕИБ.