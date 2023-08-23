Премьер-министр страны Дорин Речан сообщил, что Молдавия готова служить транспортным хабом для восстановления на Украине

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Молдавия продолжит содействовать экспорту зерна с Украины через свою территорию несмотря на издержки и протесты фермеров республики. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

"Мы предоставляем пути для зернового экспорта на мировые рынки. И это несмотря на то, что война влияет на наших сельскохозяйственных производителей, наших экспортеров и экономику. Мы преданы именно делу расширения этих путей, и мы готовы служить транспортным хабом для восстановления на Украине", - сказал глава правительства в своем выступлении на форуме "Крымская платформа".

Летом 2023 года молдавские фермеры провели несколько акции протеста, потребовав ограничить ввоз зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Они выразили опасение, что украинским зерном будут загружены складские помещения и транспорт республики. Также фермеры озабочены падением цен на сельхозпродукцию. Власти Молдавии попытались обсудить ограничения на продукцию с Украины, однако отказались от этого после реакции Киева, который пригрозил в ответ заблокировать весь молдавский экспорт. Позже западные Доноры пообещали увеличить инвестиции на увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры Молдавии.

Украина и страны Запада отказались признать результаты проведенного в 2014 году в соответствии с международными нормами референдума о воссоединении Крыма с Россией и начали кампанию по его международной дискредитации. Помимо введенных санкций против самой России, а также компаний, ведущих дела с Крымом, и лиц, его посещающих, они организовали ежегодный форум "Крымская платформа" для "координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первый форум прошел 23 августа 2021 года в Киеве. Глава МИД РФ Лавров назвал инициированную Украиной встречу шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти.