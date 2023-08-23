В Калмыкии молодым педагогам назначили ежемесячную поддержку с 1 сентября

Выплата составит 5 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 23 августа. /ТАСС/. Господдержку в виде ежемесячной денежной выплаты для молодых педагогов дополнительного и среднего профессионального образования, а также воспитателей вводят в Калмыкии с 1 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков по итогам августовского совещания педагогических работников.

"Мною принято решение установить с 1 сентября 2023 года ежемесячную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей отдельным категориям педагогических работников до 35 лет включительно. Новая мера поддержки направлена на стимулирование наших молодых педагогов дополнительного и среднего профессионального образования и воспитателей, в первую очередь тех, кто работает в сельской местности. Мы уделяем большое внимание тем, кто работает на малой родине и вносит свой вклад в развитие сел республики", - написал Хасиков.

Он уточнил, что власти республики продолжают создавать комфортные условия в местных школах. В этом году капитальный ремонт будет завершен в 24 образовательных учреждениях, а в следующем году будет построена новая школа на 600 мест в микрорайоне Молодежный в Элисте.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поручил создать Фонд поддержки буддийского образования и исследований. Его основная задача - объединить светское образование и буддизм. <…> В мае этого года во время приезда министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова у нас с ним родилась идея создать буддийскую школу", - добавил Хасиков, уточнив, что реализация такой инициативы внесет большой вклад в укрепление дружбы между представителями всех национальностей страны.