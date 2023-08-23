23 августа, 15:58

Лавров обсудил с главой МИД Индии развитие торгового и финансового взаимодействия

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел России также поздравил своего коллегу с удачной посадкой на Луне индийского космического аппарата "Чандраян-3"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили шаги по развитию торгово-экономической кооперации и финансового взаимодействия. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи министров в Йоханнесбурге.

"Министры обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних и международных вопросов, взаимодействию в ООН, "двадцатке" и БРИКС. Обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической кооперации, логистического сотрудничества и финансового взаимодействия", - информировали в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, Лавров поздравил своего коллегу с удачной посадкой на Луне индийского космического аппарата "Чандраян-3".

В МИД РФ добавили, что главы внешнеполитических ведомств России и Индии условились оставаться в контакте. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияДжайшанкар, Субраманьям
© Информационное агентство ТАСС
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