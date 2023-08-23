Инфляция в России с 15 по 21 августа замедлилась до 0,09%

С начала августа потребительские цены в стране выросли на 0,2%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 15 по 21 августа 2023 года составила 0,09%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 8 по 14 августа - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,1%.

С начала августа потребительские цены в стране выросли на 0,2%, с начала года - на 3,62%. В годовом выражении инфляция в РФ на 21 августа 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 4,89%.

Продовольственные товары

За отчетный период цены на свинину и куриное мясо выросли на 1,4%, подсолнечное масло - на 1%, сосиски и сардельки - на 0,7%, вареные колбасы - на 0,5%, куриные яйца, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, поваренную соль - на 0,4%, гречневую крупу, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, говядину, баранину, сахарный песок, черный чай, макаронные изделия и рис - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, маргарин, хлеб, вермишель, пшено, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Мороженая рыба, стерилизованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры подешевели на 0,2%, сливочное масло, пастеризованное молоко, творог, печенье и пшеничная мука - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,1%, в том числе на белокочанную капусту - 8,1%, репчатый лук - 7,9%, картофель - 6,1%, помидоры - 6%, морковь - 5,1%, столовую свеклу - 3%, яблоки - 1,6%. В то же время цены на огурцы выросли на 3,3%, бананы - на 0,5%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,7%, корвалол, валидол и нимесулид - на 0,5%, комбинированные анальгетики - на 0,2%, ренгалин - на 0,1%. Цены на левомеколь и эргоферон снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: стиральные порошки - на 0,5%, туалетное мыло - на 0,3%, хозяйственное мыло - на 0,2%, гигиенические прокладки, туалетная бумага, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры - на 0,8%, смартфоны - на 0,6%, отечественные легковые автомобили и обрезные доски - на 0,5%, спортивные костюмы для детей - на 0,4%, иностранные легковые автомобили, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, мужские носки, кроссовки для детей - на 0,3%, сигареты с фильтром, майки, мужские футболки, детские футболки и кроссовки для взрослых - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,7%, шампуни - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,6%, дизельное топливо - на 1,3%.

Полет в салоне экономического класса подешевел на 0,7%.

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 0,4%, гостиницах категории 2 и 4-5 звезд - на 0,3%, гостиницах категории 1 звезда и мотелях - на 0,2%. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,4%, санатории - на 0,2%.

Тарифы на проезд в городском автобусе и троллейбусе в среднем увеличились на 0,2%, трамвае - на 0,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондоввыросла на 0,3%.

Из остальных видов услуг подорожали мойка легковых автомобилей и модельная стрижка в женском зале - на 0,1%.