Задолженность по зарплате в России на 1 августа составила 444,2 млн рублей

По сравнению с уровнем на начало июля общая сумма задолженности уменьшилась на 21,3%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2023 года составила 444,2 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало июля общая сумма задолженности уменьшилась на 21,3%, или на 120,3 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 148,8 млн рублей (33,5%), в 2022 году - 82,1 млн рублей (18,5%), в 2021 году и ранее - 213,3 млн рублей (48%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила на начало августа 2023 года менее 1%. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 41,4%; обрабатывающие производства - 23,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8,6%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 6,4%; строительство - 5,4%; транспорт - 4,6%; добыча полезных ископаемых - 2,6%; научные исследования и разработки - 2,2%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 1,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 1,6%; образование - 1,1%.