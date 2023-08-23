Розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 2,2% по сравнению с июнем

При этом производители бензина в июле повысили оптовые цены на 7,7%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в июле 2023 года увеличились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом производители бензина в июле повысили оптовые цены на 7,7%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 5,4%, а цены производителей - на 76,7%.

Потребительские цены на бензин в июле 2023 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,9 раза (в июле 2022 года - в 3,2 раза).

В июле рост потребительских цен на бензин на 2,3% и более отмечался в 40 субъектах РФ. Заметнее всего бензин подорожал в республиках Дагестан и Саха (Якутия) - на 7,7% и 7% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли - на 1,6 и 1,5% соответственно.

Цены производителей на нефть в июле увеличились на 7,6% (по сравнению с декабрем 2022 года - на 24,2%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом увеличились на 2,7% (по сравнению с декабрем 2022 года - на 10,9%).

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 14 по 21 августа 2023 года выросли на 3 копейки - до 54,28 рубля за литр.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 24 копейки и составили 50,23 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 поднялись на 27 копеек, до 54,85 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 63 копейки и составила 65,97 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 76 копеек, до 60,03 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 79 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Калмыкия - на 2,9%, Ямало-Ненецком автономном округе - на 2,5%, Сахалинской области - на 2,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,3% и 0,5% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,59 до 53,49 рубля, марки Аи-95 - от 53,39 до 59,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 69,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,3 до 52,1 рубля, марки Аи-95 - от 53,2 до 56,32 рубля, марки Аи-98 и выше - от 62,5 до 68,49 рубля за литр.

Цены бензина на АЗС

Цены бензина на АЗС на неделе с 15 по 21 августа 2023 года увеличились на 0,56% по сравнению с предыдущий неделей, при этом уровень инфляции за аналогичный период был в шесть раз ниже и составил 0,09%.

С начала года рост цен на бензин составил 6,62%, что также выше уровня инфляции в 3,62% за тот же период.

Рост стоимости дизельного топлива с 15 по 21 августа составил 1,31%, что в 14,5 раза больше уровня инфляции в 0,09%. С начала года цена дизеля выросла на 2,73%, что ниже уровня роста цен в среднем по стране.

Министерство энергетики, комментируя ранее данные Росстата по росту цены бензина на АЗС выше инфляции, называло такую ситуацию временной. Поскольку стоимость моторного топлива определяется рынком, то в отдельные моменты происходят колебания, говорили в Минэнерго.

В министерстве добавляли, что уже принимаются шаги, направленные на снижение волатильности, в том числе было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, и дизельного топлива - до 9,5%.

В пресс-службе напоминали, что Минэнерго ежесуточно мониторит ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.

Цены на АЗС росли выше инфляции и в июле 2023 года, когда они увеличились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом уровень инфляции за аналогичный период был в 3,5 раза ниже и составил 0,63%.

Объем производства бензина

Россия в июле 2023 года снизила объем производства бензина на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,8 млн тонн, выпуск дизельного топлива при этом вырос на 3,7% - до 7,9 млн тонн.

В январе - июле производство автомобильного бензина выросло на 3,7% в годовом выражении, составив 25,6 млн тонн; дизельного топлива - на 6,8%, до 51,9 млн тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в июле 2023 года выросло на 1,3% по сравнению с июлем 2022 года.

Объем производства бензина в РФ с 14 по 20 августа увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 850,3 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива вырос на 0,5% и составил чуть более 1,729 млн тонн.

Сжиженных пропана и бутана в июле произведено 1,4 млн тонн (+4,7%).

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части в РФ.

С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.