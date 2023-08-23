Добыча газа в России в январе - июле упала на 14,2%

В июле добыча газа составила 34,3 млрд куб. м

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия в январе - июле 2023 года снизила добычу природного газа на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 302 млрд куб. м, следует из данных Росстата.

В июле добыча газа составила 34,3 млрд куб. м, что на 6,7% ниже, чем годом ранее, и на 0,9% меньше, чем в июне 2023 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июле 2023 года составило 18,7 млн тонн (-4,4%). В июле производство СПГ достигло 2,2 млн тонн, что на 7,9% меньше, чем годом ранее, и на 4,3% ниже, чем в июне 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - июле выросла на 2,8% - до 61,5 млрд куб. м.

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила экспорт газа на 30,7% - до 170,6 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в прошлом году снизилась на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м. При этом Минэнерго РФ ожидает дальнейшего снижения добычи в стране в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что добыча газа Россией сейчас оказывается на 8-10% ниже прогноза, а производство СПГ в 2023 году вырастет до 32 млн тонн с 30 млн тонн годом ранее.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало снижение добычи газа в России в текущем году на 9,2% - до 610 млрд куб. м.