Промпроизводство в России в июле выросло на 4,9% в годовом сравнении

В июле по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство увеличилось на 1%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в июле 2023 года увеличился на 4,9% по сравнению с июлем 2022 года, за январь - июль рост составил 2,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство увеличилось на 1%.

Добыча полезных ископаемых в РФ в июле снизилась на 1,5% в годовом выражении (за январь-июль на 1,3%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 9,5% (за январь-июль - на 6,1%). В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в июле увеличились на 2,7% (за семь месяцев на 0,2%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 8% (за семь месяцев показатель снизился на 3,7%).

По данным статистики, в июле в годовом выражении добыча угля в РФ выросла на 4,4%, металлических руд - снизилась на 1,9%, а прочих полезных ископаемых - увеличилась на 7,9%.

Выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и др.) вырос на 66,7%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 46,2%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 42,6%, а изготовление мебели - на 34,2%. Производство напитков сократилось на 5%, производство бумаги и бумажных изделий - на 2,9%, добыча металлических руд - на 1,9%, производство табачных изделий - на 1,8%.