Производство лекарств в России в июле выросло на 12,4%

По данным Росстата, объем их производства составил 49,4 млрд рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем производства лекарств в России в июле 2023 года вырос в денежном выражении на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 49,4 млрд рублей, следует из данных Росстата.

"Лекарственных препаратов в июле изготовлено на 49,4 млрд рублей, что на 12,4% больше, чем в июле 2022 года, но на 9,6% меньше, чем в июне 2023 года. За январь - июль 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%, изготовлено продукции на 362 млрд рублей", - говорится в документе.

По данным ведомства, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июле вырос на 4,3% по сравнению с июлем 2022 года, однако снизился на 10,9% по сравнению с июнем текущего года. За январь - июль 2023 года производство такой продукции сократилось на 6% по сравнению с январем - июлем прошлого года. Сывороток и вакцин в июле изготовлено 1,8 млрд доз, что на 3,6% меньше, чем в июле 2022 года, но на 9,8% больше, чем в июне 2023 года. Выпуск в ампулах составил 367 тыс. штук, что на 7,2% меньше, чем в июле прошлого года, но на 98,3% больше, чем в июне текущего года. За январь - июль 2023 года производство сывороток и вакцин и в дозах, и в ампулах выросло на 6,7%.

Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с июлем 2022 года и июнем 2023 года на 53,5% и 8,7% соответственно. За январь - июль текущего года фармацевтических субстанций произведено на 17,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Выпуск провитаминов, витаминов и их производных вырос на 26,6% по сравнению с июлем 2022 года и на 10,4% по сравнению с июнем 2023 года - до 48,4 т. Производство антибиотиков выросло на 32,9% как по сравнению с июлем 2022 года, так и по сравнению с июнем 2023 года, составив 129 тонн, рассказали в Росстате.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в июле изготовлено 53,3 млн упаковок, что на 44,2% больше, чем в июле 2022 года, но на 0,8% меньше, чем в июне текущего года. За январь - июль 2023 года их производство выросло на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 360 млн упаковок. Клейких перевязочных материалов произведено 23,7 млн упаковок, что на 38,3% меньше, чем в июле 2022 года, но на 6% больше, чем в июне нынешнего года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в июле 2023 года выпущено на 3,8 млрд рублей, что на 29,1% больше, чем в июле 2022 года, но на 12,2% меньше, чем в июне 2023 года. В целом за январь - июль текущего года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 23,4 млрд рублей, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, добавили в ведомстве.