Выпуск удобрений в РФ вырос за семь месяцев на 2,4%

По данным Росстата, этот показатель составил 14,5 млн т

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Производство минеральных удобрений в России за январь - июль 2023 года увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,5 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата.

В июле выпуск удобрений вырос на 15,8% к июлю 2022 года и на 1,6% к июню 2023 года, составив 2,1 млн т в пересчете на 100% питательных веществ.

Производство калийных удобрений в июле увеличилось на 50,2% в годовом выражении и на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 0,8 млн т. За семь месяцев объем производства снизился на 0,6%, до 4,6 млн т.

Выпуск фосфорных удобрений в июле составил 0,4 млн т (рост 0,9% к июлю 2022 года и 4,6% к июню 2023 года). В январе - июле показатель вырос на 1,3%, до 2,6 млн т. Производство азотных удобрений в июле увеличилось на 2,1% к июлю 2022, до 0,96 млн т, но оказалось на 4,3% меньше, чем в июне 2023 года. За семь месяцев выпуск составил 7,3 млн т, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство аммиака в январе - июле уменьшилось на 1,9%, до 9,9 млн т.