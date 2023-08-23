Производство золота в РФ в июле снизилось на 12,3%

По данным Росстата, выпуск первичного алюминия вырос по сравнению с июлем 2022 года на 6,1%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Производство золота в России в июле 2023 года снизилось на 12,3% в годовом сравнении, но выросло на 14,2% по сравнению с июнем текущего года, говорится в материалах Росстата.

В целом за первые семь месяцев 2023 года производство золота увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство основных драгоценных металлов в РФ в июле снизилось на 2,8% в годовом выражении.

Выпуск первичного алюминия вырос по сравнению с июлем 2022 года на 6,1% и на 10,9% по сравнению с июнем 2023 года. Всего за январь - июль 2023 года выпуск алюминия увеличился на 7,3%.

Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Черная металлургия

Объем выплавки чугуна в РФ в июле составил 4,64 млн тонн, что на 10,5% больше, чем в июле 2022 года и на 3,2% больше, чем в июне 2023 года. За первые семь месяцев 2023 года произведено 31,96 млн тонн (рост на 5,3%).

Выпуск нелегированной стали в июле увеличился на 10,6% по сравнению с июлем 2022 года, до 5,05 млн тонн (рост на 0,5% к июню 2023 года). За январь - июль 2023 года произведено 34,94 млн тонн (рост на 4,3% к аналогичному периоду годом ранее).

Производство легированной стали в июле выросло на 5,4%, до 1,4 млн тонн (рост на 11,1% к июню 2023 года). Всего за семь месяцев текущего года произведено 9,5 млн тонн легированной стали (рост на 3,7% к аналогичному периоду 2022 года).

В целом металлургическое производство в России в июле 2023 года выросло на 2,6% в годовом выражении, а по сравнению с июнем 2023 года - на 5,4%. За январь - июль 2023 года рост объемов выпуска составил 4,5%.