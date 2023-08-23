Производство мяса в России в июле выросло на 2,1%

По данным Росстата, этот показатель составил 293,05 тыс. тонн

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Производство мяса в России в июле 2023 года выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 293,05 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июле 2023 года произведено 293,05 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в июле 2022 года, но на 1,3% меньше, чем в июне 2023 года. Производство за январь - июль 2023 года выросло по сравнению с январем - июлем 2022 года на 4,6%, составив 2,1 млн тонн", - говорится в материалах.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 265,6 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в июле 2022 года, но на 1,9% меньше, чем в июне 2023 года. За январь - июль 2023 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,8%, до 1,9 млн тонн.

Охлажденного мяса птицы произведено 271,6 тыс. тонн, что на 2,1% и 1,5% меньше, чем в июле 2022 года и июне 2023 года соответственно. За январь - июль 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 1,8% по сравнению с январем - июлем 2022 года, составив 2 млн тонн.

Производство мясной продукции

Вареных колбасных изделий выпущено 149,9 тыс. тонн, что на уровне показателя июля 2022 года, но на 0,8% ниже показателя июня 2023 года. За семь месяцев 2023 года вареных колбасных изделий изготовлено 958,3 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 385 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в июле 2022 года, но на 1% меньше, чем в июне 2023 года. За январь - июль 2023 года их произведено 2,7 млн тонн, что на 6,2% больше, чем за первые семь месяцев 2022 года.

Производство рыбной продукции

По данным Росстата, рыбного свежего или охлажденного филе в июле 2023 года выпущено 362,7 тонн, что на 0,8% меньше, чем в июле 2022 года, и на 3,3% меньше, чем в июне 2023 года. За январь - июль 2023 года выпуск рыбного филе сократился на 3,9% по сравнению с январем - июлем 2022 года, составив 2,5 тыс. тонн.

Мороженой рыбы произведено 441,4 тыс. тонн, что на 42,9% больше, чем в июле 2022 года, и в 2,3 раза больше, чем в июне 2023 года. За январь - июль 2023 года мороженой рыбы произведено 1,8 млн тонн, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Рыбных консервов выпущено 39,3 млн условных банок, что на 3,6% меньше, чем в июле 2022 года, и на 6,1% меньше, чем в июне 2023 года. Снижение производства рыбных консервов за январь - июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составило 10% (за семь месяцев 2023 года выпущено 301,7 млн условных банок рыбных консервов).

Производство сахара

Производство белого свекловичного сахара в России в июле 2023 года увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 48,8 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

"Белого свекловичного сахара в июле 2023 года произведено 48,8 тыс. тонн, что в 2,2 раза выше показателя июля 2022 года, и на 41,4% больше, чем в июне 2023 года. Производство сахара за январь - июль 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 27,3%, составив 693,8 тыс. тонн", - говорится в материалах статистического ведомства.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в июле 2023 года произведено 139 тыс. тонн, что на 4,3% меньше, чем годом ранее, и на 4,6% меньше, чем в июне 2023 года. За семь месяцев 2023 года производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 млн тонн.

В июле 2023 года произведено 470 тыс. тонн молока, что на 0,6% и на 0,8% больше, чем в июле 2022 года и июне 2023 года, соответственно. За семь месяцев 2023 года производство молока уменьшилось на 1,4% по сравнению с январем - июлем 2022 года и составило 3,3 млн тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июле 2023 года составило 664,5 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем в июле 2022 года, но на 7,9% меньше, чем в июне 2023 года. Риса произведено 44,4 тыс. тонн, что на 48,9% больше показателей июля 2022 года, и на 0,3% больше, чем в июне 2023 года. Производство гречки достигло 44,7 тыс. тонн, что на 47% больше, чем годом ранее, и на 11,7% больше, чем в июне 2023 года.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 569 тыс. тонн, что на 34,4% больше, чем в июле 2022 года, но на 3,4% меньше, чем в июне 2023 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 233,5 тыс. тонн, что на 16,9% выше показателя июля 2022 года, и на 1,9% больше, чем в июне 2023 года.

Производство водки

Производство водки в России в июле 2023 года сократилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,6 млн декалитров, говорится в материалах Росстата.

"По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в июле 2023 года снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 6,6 млн декалитров", - говорится в материалах.

Производство вин в июле 2023 года уменьшилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 2,7 млн декалитров), игристых вин и шампанских - на 14,6%, до 981,5 тыс. декалитров.

По данным Росстата, пива произведено 84,1 млн декалитров, что на 6,5% меньше, чем в июле 2022 года, но на 4,4% больше, чем в июне 2023 года.

Розлив минеральной природной воды и воды питьевой в июле 2023 года составил 2,07 млрд полулитров, что больше, чем в июле 2022 года и в июне 2023 года, на 11,3% и на 0,7% соответственно.