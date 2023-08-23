Белокочанная капуста за неделю подешевела на 8%

По данным Росстата, огурцы подорожали на 3,3%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Стоимость белокочанной капусты в России с 15 по 21 августа 2023 года снизилась на 8,1%, репчатого лука - на 7,9%, в то же время огурцы подорожали на 3,3%, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, картофель подешевел на 6,1%, помидоры - на 6%, морковь - на 5,1%, столовая свекла - на 3%, яблоки - на 1,6%, вместе с тем цены на бананы выросли на 0,5%.

В среднем снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,1%.

Росстат отмечает увеличение цен на свинину и мясо кур - на 1,4%, масло подсолнечное - на 1%, сосиски, сардельки - на 0,7%, колбасы вареные - на 0,5%, яйца куриные, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, соль поваренную - на 0,4%, крупу гречневую, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, говядину, баранину, сахар-песок, чай черный, макаронные изделия и рис - на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные для детского питания, маргарин, хлеб, вермишель, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены на рыбу мороженую, молоко стерилизованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,2%, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог, печенье, муку пшеничную - на 0,1%.