Выпуск легковых автомашин в РФ в июле вырос более чем в два раза

По данным Росстата, выпуск грузовых автомобилей увеличился на 29%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в РФ в июле 2023 года увеличилось в 2,1 раза по сравнению с июлем прошлого года и составило 41,1 тыс. единиц, следует из данных Росстата. По отношению к июню 2023 года выпуск уменьшился на 4,3%.

Всего в январе - июле 2023 года произведено 244 тыс. легковых автомобилей, что на 18,6% меньше, чем годом ранее.

Выпуск грузовых автомобилей в июле этого года увеличился на 29% по сравнению с июлем 2022 года и достиг 12,4 тыс. шт., но при этом по сравнению с июнем 2023 года снизился на 13,5%. Всего за семь месяцев текущего года произведено 87,4 тыс. грузовиков - это на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В июле 2023 года производство автобусов массой более пяти тонн возросло на 18,2% по сравнению с июлем прошлого года, до 966 шт., но при этом уменьшилось по отношению к июню этого года на 23,9%. В январе - июле текущего года выпущено 7,2 тыс. таких автобусов, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

Производство автобусов массой менее 5 тонн в июле выросло на 77,9% - до 1,7 тыс. шт. (минус 27,9% к июню 2023 года). Всего за семь месяцев этого года выпущено 11,1 тыс. шт., что на 75,3% больше, чем за январь - июль 2022 года.