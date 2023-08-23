Россия в июле нарастила добычу угля на 3,3%

По данным Росстата, этот показатель составил 33,9 млн тонн

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия в июле 2023 года увеличила добычу угля различных сортов на 3,3% в годовом сравнении, до 33,9 млн тонн. По сравнению с июнем 2023 года рост составил 2,1%. Всего за январь - июль было добыто 246 млн т угля, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в материалах Росстата.

Добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в июле 2023 года составила 27,8 млн т, что на 3,4% больше, чем в июле 2022 года, и на 1,6% больше показателя июня 2023 года. Всего за семь месяцев 2023 года добыто 194 млн т каменного угля, что на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Добыча антрацита составила 2,2 млн т, что на 5,9% больше, чем в июле 2022 года. За январь - июль 2023 года она выросла на 7,7%, до 16,2 млн т.

Добыча коксующегося в июле 2023 года угля составила 8,2 млн т, что на 1,5% меньше, чем в июле 2022 года. В целом за семь месяцев 2023 года показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,6%, составив 57,9 млн т.