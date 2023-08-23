По словам главы Госсовета республики Владимира Константинова, деятельность рабочей группы по оценке ущерба продолжается

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Более 10 предприятий Крыма подготовят иски о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова с 2014 года. О желании участвовать в судебном процессе заявили, в том числе, садоводческие, животноводческие и рисоводческие хозяйства, сообщил в своем Telegram-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"На совещании, в котором приняли участие крымские аграрии, были даны разъяснения по поводу подготовки искового заявления. По итогам мероприятия порядка 13 предприятий поддержали нашу инициативу и изъявили желание подготовить свои иски и участвовать в судебном процессе. В их числе - садоводческие, животноводческие и рисоводческие хозяйства", - написал он.

Константинов добавил, что деятельность рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, продолжается, а тем, кто захочет присоединиться к процессу, окажут методическую помощь.

3 июля Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова на сумму более 152,2 млрд рублей. Предварительное заседание состоялось 31 июля, рассмотрение дела о водной блокаде Крыма по существу назначили на 13 сентября.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. Это привело, в частности, к почти полному отказу от мелиорации сельхозугодий - из-за этого аграриям пришлось переориентировать свои производства, отказавшись от выращивания таких культур как рис. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. Однако 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыло сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.