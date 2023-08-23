Годовая инфляция с 15 по 21 августа ускорилась до 4,88%

Как сообщили в Минэкономразвития России, в секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,02% за счет ускорения дефляции на плодоовощную продукцию

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 15 по 21 августа ускорилась до 4,88% с 4,66% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"На неделе с 15 по 21 августа 2023 года на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,09%. Год к году инфляция составила 4,88%. В секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,02% за счет ускорения дефляции на плодоовощную продукцию. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен увеличились преимущественно за счет повышения темпов удорожания легковых автомобилей и строительных материалов. В секторе услуг цены несколько снизились на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Банка России годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться, по итогам года составит 5-6,5%. По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%.