В Москве заявили, что экономика города "чувствует себя хорошо"

Министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что для бизнеса открылось много возможностей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Москвы оценивают состояние экономики города как хорошее, с возможностями для бизнеса и приростом по некоторым отраслям, сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Экономика Москвы на сегодняшний момент чувствует себя очень хорошо. И это не просто слова. Это слова, подкрепленные цифрами. <...> Для бизнеса открылось много возможностей, о которых раньше даже не догадывались. Мы в диалоге с бизнесом довольно открыты", - сказала Багреева.

По ее словам, в этом году отрасль общественного питания прироста по всем ключевым показателям примерно на 20% по отношению к прошлому году. Сектор потребительских услуг прирос на 8,5%. "Это большие темпы роста, которые в перспективе будут требовать большого количества кадров", - подчеркнула министр.

Она добавила, что Москва конкурирует с мировыми столицами за лучшие кадры. Задача властей заключается в том, чтобы сегодня высококвалифицированные специалисты, творческие люди, предприниматели оставались, жили и работали в Москве.

"Мы максимально открыты и стараемся учесть интересы большого количества отраслей. Если смотреть на структуру, кто работает в Москве, то три четверти сотрудников - это работники сферы услуг. Для нас важно, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно", - подчеркнула Багреева.