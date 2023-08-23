Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,57-0,61%

Курс доллара по итогам дня снизился на 0,04%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели перешел к нисходящей коррекции. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, до 3 146,20 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,61%, до 1 051,15 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,04%, закрывшись на отметке 94,26 рубля, евро вырос на 0,15%, до 102,52 рубля, юань увеличился на 0,01%, до 12,89 рубля.

"Снижение было фронтальным. Среди причин такой динамики можно выделить укрепление рубля, слабость внешнего фона и спад нефтяных цен", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Китайские биржевые индексы в среду просели на 1,3-2%, торги на европейских площадках проходили неоднородно, котировки нефти Brent отступили ниже $83. "Сегодня вышли предварительные августовские индексы PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. В Европе активность в секторе услуг перешла к замедлению - PMI ушел ниже 50 пунктов, хотя прогнозировались 50,5 пункта. Производственный индекс еврозоны, напротив, оказался выше ожиданий, тем не менее показатель остается в зоне замедления (43,7 пункта). В свою очередь, в США оба предварительных PMI не дотянули до прогнозных значений", - также отметил Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке снова стали акции группы Headhunter.ru (+7,3%).

Лидерами понижения оказались акции "Газпром нефти" (-2,5%) в преддверии публикации финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2023 года, сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз

До конца недели наиболее вероятно движение российского рынка в боковом формате, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании на 24 августа по индексу Мосбиржи - 3085-3205 пункта, по курсу рубля к доллару - 92-95 рублей. В компании Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи сможет снова показать движения в коридоре 3100-3200 пунктов, пара доллар/рубль будет колебаться в интервале 93-95 рублей, евро/рубль - в коридоре 101-103 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,5-13,1 рубля.

В четверг, 24 августа, завершится саммит стран БРИКС. В США выйдет важная статистика - данные по базовым заказам на товары длительного пользования за июль и еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. Квартальные результаты представят Intuit, RBC, Ulta Beauty.

"Завтра стартует ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоул. Заявления в ходе этого трехдневного мероприятия могут дать более четкое понимание о перспективах денежно-кредитной политики в США. Особое внимание будет уделено выступлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла", - добавил Бахтин.