Калининградская область планирует собрать 590 тыс. тонн зерна в 2023 году

По словам главы региона Антона Алиханова, область стала лидером по урожайности зерновых и зернобобовых в России

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Калининградская область намерена собрать в 2023 году 590 тыс. тонн зерна и 180 тыс. тонн масличных культур, это ниже показателей 2022 года, но превышает потребности региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Антон Алиханов.

"По прогнозу, в регионе планируется собрать в этом году 590 тыс. тонн зерна и 180 тыс. тонн масличных культур. Прогнозируемый профицитный баланс составит плюс 150 тыс. тонн", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что область стала лидером по урожайности зерновых и зернобобовых в России. "Средняя урожайность по региону составила 59,6 ц с га, в то время как по России этот показатель равен 38 ц с га. На втором месте Курская область - 57,4 ц с га, на третьем - Краснодарский край - 56,7 ц с га", - отметил он, сославшись на оперативные данные Минсельхоза России.

Прогнозируемый объем сбора урожая ниже показателя 2022 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного Минсельхоза, при меньшей урожайности - 51 ц с га - в 2022 году калининградские аграрии собрали 689 тыс. тонн зерна и 189 тыс. тонн масличных культур, что стало рекордным для региона показателем.

Как сообщали ранее ТАСС в Минсельхозе области, в 2023 году из-за весенней засухи в области была зафиксирована гибель 9 966 га посевов сельскохозяйственных культур. Материальный ущерб превысил 322 млн рублей.