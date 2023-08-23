Ступино и Циндао станут городами-побратимами

Соглашение заключат на пять лет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Городской округ Ступино Московской области и новый район Западного побережья Циндао провинции Китая Шаньдун планируют сотрудничать в области сельского хозяйства, промышленности, торговли и некоторых других сфер, соглашение о породненных отношениях субъекты заключат в четверг. Об этом сообщил ТАСС зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"В четверг, 24 августа, между представителями городского округа Ступино Московской области и новым районом Западного побережья Циндао китайской провинции Шаньдун планируется подписать соглашение о породненных отношениях", - сказал он.

По его словам, соглашение будет заключено сроком на пять лет. Субъекты будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, будут обмениваться специалистами.

Как подчеркнули в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, городской округ Ступино является одним из крупнейших индустриальных центров Подмосковья. Он входит в пятерку наиболее экономически развитых муниципальных образований региона. "По объему промышленного производства округ не только возглавляет этот список, но и опережает 10 субъектов Российской Федерации. Объем промышленного производства округа за 2022 год в стоимостном выражении достиг 220 млрд рублей. Его обеспечивают 58 крупных и средних предприятий, где работают более 20 тыс. человек, и более 1,4 тыс. малых и микропредприятий округа", - добавил Филимонов.

В министерстве отметили, что также планируется заключение нескольких меморандумов о сотрудничестве с учебными заведениями округа. Так, будут реализованы программы обмена для учащихся и изучение китайского языка.

Как напомнили в пресс-службе, в июне 2022 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Шаньдун.