На Кубани зафиксировали дефицит премиальных гостиниц

Вице-губернатор края Александр Руппель считает, что проблему можно решить за счет реализации инвестпроектов

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Дефицит гостиниц и отелей премиум-класса, востребованных ранее предпочитавшими отдых за рубежом туристами, зафиксировали в Краснодарском крае. Действующие меры господдержки позволят решить проблему за счет высокой окупаемости таких инвестиционных проектов, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в ходе совещания о ходе летнего курортного сезона.

"Мы должны бороться за возвратность [отдыхающих], а возвратность будет тогда, когда мы создадим соответствующие комфортные условия для его пребывания, соответственно, мы должны реализовывать новые проекты. Это инвестиции, это привлечение, потому что у нас катастрофически не хватает отелей премиальной категории под туристов, которые ездили в Турцию и в европейские страны, привыкли к этому уровню и требуют этого уровня от курортов, в которые прибывают в нашей стране, в частности в Краснодарском крае", - сказал Руппель.

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ТАСС уточнили, что в регионе работают 285 гостиниц и отелей, имеющих категории 4 и 5 звезд.

Руппель отметил, что проблему можно решить за счет реализации инвестиционных проектов. По его словам, при существующих мерах государственной поддержки такие проекты имеют высокую окупаемость. "С теми мерами преференций, которые сегодня есть в целом в стране, - это и отмена НДС, второе - то, что существует только у нас в Краснодарском крае, - льгота по налогу на имущество на 10 лет - это делает проекты в санаторно-курортном комплексе в премиальном сегменте сверхокупаемыми за короткий период времени", - заявил вице-губернатор Краснодарского края.

Также, по словам Руппеля, расширение емкости номерного фонда гостиниц в условиях рыночной экономики положительно скажется на снижении цен на отдых и повышении качества предоставляемых услуг, так как в премиальном сегменте это позволит создать конкуренцию.

О ситуации

В период пандемии коронавируса на курорты Краснодарского края начали активно приезжать туристы, которые ранее в течение долгих лет предпочитали отдых на зарубежных курортах. Также возрос спрос на пятизвездочные гостиницы и отели. Ввиду отсутствия массовой конкуренции на рынке туристических услуг в данной категории некоторые отельеры повышали цены на размещение в таких отелях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что в крае активно ведется строительство гостиниц и отелей для того, чтобы покрыть растущий спрос на отдых в регионе.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов в России, за счет привлечения инвестиций планируют к 2030 году увеличить номерной фонд в гостиницах и отелях на 28 тыс. номеров. В сезоне 2023 года в крае работают 10,7 тыс. средств размещения общей вместимостью 260 тыс. номеров. В крае действует ряд преференций для развития курортного сектора: например, запрещено жилищное строительство в 500-метровой зоне от моря, предоставляются налоговые льготы для новых объектов на 10 лет, отельерам компенсируют часть процентов по кредитам на реконструкцию и модернизацию.