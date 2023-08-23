Акции "ПИК" на Мосбирже снижались более чем на 3%

По данным на 20:04 мск, бумаги компании снижались до 810,9 рубля

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акции девелопера "ПИК" на Московской бирже снижались более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз после сообщения о выходе ВТБ из капитала компании, в котором банку принадлежала доля в размере 12,36%.

По данным на 20:04 мск, бумаги компании снижались на 3,29%, до 810,9 рубля.

К 20:20 мск акции замедлили снижение до 2,62%, находились на уровне 816,5 рубля.

Акции банка ВТБ также показали незначительное снижение. По данным на 20:17 мск, акции снижались до 2,07%, до 0,027160 рубля. К 20:25 мск бумаги банка находились на отметке 0,027320 рубля (-1,5%).

В 2019 году ВТБ резко увеличил долю в ГК "ПИК" - с 7,57% до 23,05%, а в следующие годы последовательно снижал ее.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Основным акционером "ПИКа" является бизнесмен Сергей Гордеев.