Росатом подтвердил проверку Генпрокуратурой реализации плана развития СМП до 2035 года

Как уточнили в госкорпорации, проверка носит плановый характер

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В госкорпорации "Росатом" подтвердили проверку сотрудниками Генпрокуратуры реализации плана развития СМП до 2035 года. Однако, как подчеркнули ТАСС в пресс-службе, проверка носит плановый характер и была ранее намечена на второе полугодие 2023 года.

Проверка касается исполнения законодательства, в том числе бюджетного, исполнителями пунктов плана, который состоит из пяти крупных разделов, более 150 мероприятий и насчитывает порядка 30 ответственных исполнителей, включая министерства, ведомства, региональные органы исполнительной власти, корпорации, крупный бизнес.

В среду Telegram-канал Brief со ссылкой на свои источники распространил информацию о том, что Генеральная прокуратура РФ инициировала проведение внеплановой проверки исполнения Росатомом законодательства, в том числе бюджетного, при реализации плана развития Северного морского пути. Как утверждал Brief, соответствующие письма с запросами информации относительно проблем взаимодействия с Росатомом, в том числе "влекущих недостижение предполагаемых планом результатов", разосланы в федеральные органы исполнительной власти, а также администрации субъектов Российской Федерации.

План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем финансирования которых составляет почти 1,8 трлн рублей.