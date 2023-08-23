Кабмин поручил провести в 2023 году аукцион на месторождение лития в Тыве

В тексте распоряжения отмечается, что на участке в 1,26 кв. км находятся такие полезные виды ископаемых, как литий, бериллий, тантал, ниобий и олово

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в 2023 году аукциона на участок недр федерального значения Тастыгское в Республике Тыва для разведки и добычи полезных ископаемых. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести в 2023 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения Тастыгское, расположенным в Республике Тыва, для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород, использования отходов недропользования, в том вскрышных и вмещающих горных пород, в соответствии с требованиями к проведению аукциона согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что на участке в 1,26 кв. км находятся такие полезные виды ископаемых, как литий, бериллий, тантал, ниобий и олово. Заявки на участие в аукционе могут подавать юридические лица, которые имеют действующую лицензию на пользование недрами Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения либо являющиеся 100% дочерними юридическими лицами пользователя недр, имеющего действующую лицензию на пользование недрами этого месторождения. Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее Роснедра сообщали, что в четвертом квартале могут провести аукцион на Тастыгское месторождение в Тыве с запасами лития в 596 тыс. тонн, стартовая цена за пользование этим месторождением - 494,3 млн рублей.